日料之神傳藝 晶華三燔番茄壽喜燒肩胛肋眼吃到飽
吃到飽！又有五星飯店館內餐廳推吃到飽！只是，這回不是Buffet，而是日式壽喜燒的美國牛肉吃到飽。
繳稅季節到了，5月的餐飲市場有點淡，觀光飯店、連鎖餐廳紛紛祭出各種促銷活動以廣招徠，為鞏固市占並強力集客，晶華酒店集團與美牛供應商合作，引進安格斯牛「肩胛肋眼」部位，即日起至5月底止在台北晶華酒店〈三燔本家〉與大直〈三燔美麗華〉餐廳，依日本「料理之神」小山裕久傳授的食譜配方推出680元起即可享用的〈番茄壽喜燒〉，讓食客無限量品味「肩胛肋眼」吃到飽。
而位在信義區的〈Just Grill〉，同樣也用「肩胛肋眼」部位，推出〈美國肩胛肋眼牛排〉套餐，消費者只要於臉書打卡分享或加入晶華Line@好友，即可以平日午餐680元、平日晚餐與假日午、晚餐980的優惠價，享用此特殊部位牛排。
美國肉協近年積極對台灣推廣適合當火鍋涮料或燒烤食材的美牛不同部位牛肉，其中的「下肩胛梅花捲」（Chuck Eye Roll）已被廣泛被餐飲業者採用，過去〈三燔〉推出的壽喜燒吃到飽，用的也是這個部位。今年為了創造更高CP值，晶華決定用位置和「下肩胛梅花捲」很接近，口感卻更柔嫩的「肩胛肋眼」（Chuck Eye Log)讓食客吃到飽。
肩胛（Chuck)是牛隻經常運動的部位，故肌肉發達、肉質也較緊實。而肋眼（Rib Eye)的油花分布多，肉質柔嫩且香甜。至於所謂的「肩胛肋眼」則是指這部位兼有肩胛與肋眼兩部位特色。由於每頭800公斤的安格斯牛只能切出2公斤的「肩胛肋眼」，所以有些肉商將之取名為「黃金肩胛肉」，以凸顯其「珍貴」。不過，無論是「下肩胛梅花捲」或「肩胛肋眼」，它們的價格其實都比「沙朗」、「菲力」 或「肋眼」這些高檔牛排館常用部位便宜許多。
晶華〈三燔〉系列餐廳的〈番茄壽喜燒〉食譜是得自東京〈Basara〉主人兼主廚小山裕久(Hirohisa Koyama)，包括神田裕行等日本一線米其林星廚都曾師承小山裕久門下，所以稱小山裕久是「日本星廚教練」並不為過。被日本廚藝界封為「料理之神」的小山裕久，曾與「世紀名廚」侯布雄（Joel Robuchon）在日本聯手烹煮「20世紀的晚餐會」而名振日法兩國，並於2004年獲頒「法國農事功勞勳章」，晶華在請這位「神級料理職人」客座時學到〈番茄壽喜燒〉的食譜配方。
烹製〈番茄壽喜燒〉的方法和工序與傳統壽喜燒有點不一樣，傳統壽喜燒會先將底料在鑄鐵鍋內炒過爆香後，再下肉「半涮半煮」。而〈番茄壽喜燒〉的烹製過程則是，先在鍋內涮一層油，然後將洋蔥、番茄舖在鍋底，接著再將切成0.18公分左右的「肩胛肋眼」肉片，一片一片的舖在底料上，然後灑點羅勒葉（九層塔），再淋上主廚調製的壽喜燒醬汁燒煮。如果要縮短時間，則可以加鍋蓋燜煮。
與邊涮邊煮的傳統壽喜燒相比，〈番茄壽喜燒〉的烹製過程很有視覺性，依序舖在鍋裡的食材，番茄紅艷、洋蔥雪白、九層塔翠綠，肉片粉嫩，很整齊並有一股「豐盛氣質」，隨著熱氣蒸騰，看著食材由生轉熟，腹內饞蟲蠢蠢欲動。
「肩胛肋眼」的肉質口感有獨特嚼勁，又帶著柔嫩度，且細嚼慢嚥吃得出肉香，雖然嚴格說來這部位肉仍不能和去骨牛小排或肋眼相提並論，但經過與番茄與洋蔥和壽喜燒醬汁的浸煮，鹹甜共濟並帶有微微的自然果酸，仍屬美味。尤其是680元就可以吃到飽，對喜歡吃牛肉的牛肉控而言，性價比確實很高。
享用〈番茄壽喜燒〉的另一特色是，用餐到了尾段，服務人員會在鍋內加入一點番茄醬，然後舖上〈義大利菠菜寬扁麵〉，以鍋內湯汁燉煮， 俟寬麵快熟時再灑帕瑪森起司粉提味，日式壽喜燒用義式寬扁麵收尾，也讓用餐增加了食趣，是傳統壽喜燒店沒有的味覺與視覺體驗。
(工商)
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