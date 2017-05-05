MLB》隊友有喜事告假 胡智為返大聯盟

台灣投手胡智為，又被叫回大聯盟，今天有機會後援登板。(中央社資料照)

(08:10更新 胡智為媽媽抵光芒主場)光芒隊台灣投手胡智為，前天被下放到3A，但隊友投手E.拉米瑞茲(Erasmo Ramirez)請假3天，原因是他的老婆生小孩，所以光芒再把胡智為叫回大聯盟。而胡智為媽媽，也花費長達28小時，搭飛機抵達光芒主場，一睹寶貝兒子的風采。

光芒今早上7時回到主場，繼續和馬林魚進行4連戰最終戰，胡智為重回大聯盟後，繼續在牛棚待命，有機會再次亮相。但E.拉米瑞茲若歸隊，胡智為可能要再回到3A。胡智為媽媽到達光芒主場後，興奮的在臉書寫下「大聯盟初體驗」，並tag胡智為，分享多張照片。

23歲胡智為，上月25日在大聯盟初登板，對金鶯中繼1局，解決3名打者，無安打無失分，這趟大聯盟旅程為期10天，被下放到3A杜漢公牛。不過今天因隊友請假，又意外被叫回大聯盟。

(中時電子報)