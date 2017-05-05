陳子玄被爆劈腿身心俱疲 男星臉書首回應

陳子玄與董舜豪昔日同台畫面，似乎已成為歷史鏡頭。(圖/本報系資料照)

女星陳子玄演出本土劇《世間情》、《甘味人生》走紅，兩年前和大15歲的老公陳建隆結婚，兩人目前也有了愛的結晶，不過卻被爆料會對外瞞婚，主要是和老公交往期間，同時劈腿演員董舜豪，據悉男方得知後崩潰失聯，而始終未對此事作出回應的董舜豪，昨天也在臉書首次發聲。

董舜豪臉書全文 。(圖/董舜豪臉書)

據《自由時報》報導，陳子玄拍攝《世間情》時，周旋兩男之間沒被識破，主要是以「避免被跟拍」為由，要求董舜豪買車接送，另外換陳建隆接送時，會要求在兩條街外等，避免兩男有機會碰頭，對此董舜豪也首次回應，他表示「本土劇缺的不是像我這樣的演員，而是更多充滿創意人才加入編劇行列」，最後更嘲諷記者有否意願轉行，意指所有新聞都是不實報導。

(中時電子報)