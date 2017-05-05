天然中草藥防蚊液 這樣做
天氣漸漸轉熱，又到了蚊蟲橫行的時節。擔心市售防蚊產品的化學成分有害健康或引發過敏，不妨試著自己做天然防蚊液，給孩子使用也安心。
不噴市售防蚊液，還有什麼替代方案？研究驅蚊蟲植物超過10年，屏東科技大學農園生產系副教授傅炳山指出，不少植物都能驅蟲，只是強弱有別，例如實驗已證實，將香茅中的香茅醛提煉為精油後，對埃及斑蚊、白線斑蚊有很好的驅趕效果。
香藥草專家、《香草療癒魔法書》作者郭姿均表示，能夠防蚊的精油還包括赤桉、丁香、天竺葵、檸檬草、青檸、薄荷、廣霍香等，不妨善用這些精油做成天然防蚊液或防蚊薰香。
她建議，平常居家可以利用混合種植多種香藥草，利用微風吹過香藥草產生的氣息混淆蚊蟲，讓蚊蟲遠離。
另外，經常飲用薰衣草、薄荷、蒲公英、迷迭香、鼠尾草（鼠尾草品種很多，有些是觀賞用並不合適飲用）、香蜂草等多種香草植物茶飲，或食用大量香草及香料入菜的料理，也較不易成為蚊子覬覦的目標。
中藥不只做驅蚊包，也能做防蚊液
不少中藥房推出中藥驅蚊包，內含丁香、艾葉、薄荷、石菖浦、藿香等藥材，台北榮民總醫院傳統醫學部中醫師李彩鳳指出，雖然中藥材的驅蚊功效尚未經科學證實，但這些藥材性屬辛，會產生揮發物質，可能是蚊蟲不喜歡的原因。
自古以來，的確有依據特定植物揮發的氣味來驅趕蚊蟲的用法，端午時節在家門口掛上艾草、菖浦就是一例。北宋文豪蘇東坡的博物學著作《格物粗談》也曾記載：「端午時，收貯浮萍，陰乾，加雄黃，作紙纏香，燒之能祛蚊蟲。」
李彩鳳表示，如果要去中藥房買藥材、自製中藥驅蚊包，應注意藥材是否新鮮，因為藥材若擺放太久就會沒有效果；買回後要將藥材儘量打碎，才能讓氣味散發出來，達到驅除蚊蟲的效果。當藥材沒味道以後就該汰換，不建議再當藥浴泡身體。
製作驅蚊包用剩的藥材還可以再加工做成中藥防蚊液。做法是利用濃度75％的酒精與水1：1浸泡藥材後，就可裝瓶拿來噴灑，天然又好用。
自製精油防蚊液
天然精油的維持力較短，香藥草專家郭姿均建議每2小時塗擦一次，否則防蚊效果會因為身體流汗及衣物摩擦而減弱。
材料：苦楝油5cc、薰衣草純露或金縷梅純露20cc、迷迭香精油2滴、薰衣草精油3滴、檸檬尤加利（或尤加利）精油3滴、薄菏精油2滴、肉桂精油1滴
做法：在乾淨小碗混合純露與苦楝油，充分調勻後倒入壓瓶，再加入精油，充分攪拌或搖晃均勻即可。
郭姿均提醒，勿將未稀釋的精油直接以滾輪方式塗抹於皮膚，以免有過量中毒之虞；另外，孕婦使用精油前，必須諮詢專業人員。【全文未完，完整內容請見《康健》222期】
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(中時電子報)
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