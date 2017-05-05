靜宜大學台文系 《星條旗下的藍衫夢》公演

靜宜大學台灣文學系《星條旗下的藍衫夢》公演，以高雄旗津女工「高中六號」沈船事件揭開序幕！（陳世宗攝）

勞工們決定自組新工會，為女工發聲，卻遇到舊工會的勢力，極力反撲的精彩劇情！（陳世宗攝）

靜宜大學台灣文學系，為勞工發聲、傳遞社會關懷的2017台灣文學劇場，第12號作品《星條旗下的藍衫夢》公演，4日晚上精采登場！師生共讀文本、共生人物、共構劇本，透過戲劇公演，呈現學習成果，專業的演出，贏得全場觀眾熱烈掌聲！

台文系主任賴松輝說，透過「台文劇場公演與實務」課程的教學引導，師生共讀作家陳映真的《華盛頓大樓》及楊青矗《工廠人》和《工廠女兒圈》，並由此發想這齣戲劇；此次在51勞動節後公演，用作品向所有為台灣經濟打拚的勞工朋友致敬。

《星條旗下的藍衫夢》公演！以高雄旗津女工「高中六號」沈船事件揭開序幕，隨即帶出70年代，非法僱用未成年童工投入加工職場的情況；第二幕轉回美商公司在台灣廣設加工廠，「美台紡織廠」的女作業員，從鄉村到城市，國高中畢業即進入工廠，穿著藍色制服，犧牲青春，為家庭與國家打拚、為趕工不眠不休，沒加班費等其他福利，甚至工作多年，卻被以工作不力之名，行裁員之實。

勞工們決定自組新工會，為女工發聲，卻遇到舊工會的勢力，極力反撲的精彩劇情。台文系助理教授劉仲倫運用朗讀劇場，和戲劇性角色扮演形式貫穿全劇，並邀請業師團隊，帶領學生「做中學」；劇中服裝、道具等皆為專業規格，讓台灣文學成為學生生活最重要的部分，學生成為台灣文學傳播的種子。

來自河南周口師範學院的交換學生趙飛雁指出，「暗戀桃花源」是她第一部接觸的台灣舞台劇；「台文劇場公演與實務」，成為她在靜宜第一門確定選修的課程。上台表演曾讓她猶豫與害怕，這種情緒在課堂中慢慢平復。《星條旗下的藍衫夢》是她首次的演出，過程充滿挑戰與歷練，會成為永不褪色的回憶。

「台上1分鐘，台下10年功！」第三次參加公演的台文系四年級曾俊維說，「台文劇場公演與實務」課程有種魔力，讓他愛上演戲、感受戲劇的魅力！從文本閱讀、角色規劃與設計，到劇中年代氛圍的營造，不僅學習表演技巧，也累積寶貴的舞台經驗。

(中時)