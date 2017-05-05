整到快認不出？楊丞琳爆氣開嗆

楊丞琳被罵整過頭，她爆氣開罵。（圖／取自FB、本報系資料照片）

楊丞琳近來代言不少，喜歡在臉書和粉絲互動的她，更預告自己最近出現頻繁，希望大家不要看膩她！沒想到她曬出的自拍照中，竟被網友酸「整到快認不出」，讓楊丞琳忍不住爆氣回嗆「胡說八道！」

楊丞琳回覆網友質疑！（圖／翻攝FB）

楊丞琳昨在臉書貼出一張近距離自拍照，更和粉絲喊話，希望最近經常看到她公開露臉的粉絲不要覺得膩，許多人則紛紛回應「不會膩」，誇她美翻，可卻有位網友酸她「妳去把臉型給整了。整到快認不出妳了，怎麼天生臉蛋見不得人嗎？」不僅遭到許多網友圍剿，就連楊丞琳本人也直接留言開罵，回嗆「你要特地花時間到我的粉絲團胡說八道的話，還不如趕快去兒福聯盟幫助弱勢家庭的孩子！」如此強硬的態度獲得不少粉絲拍手叫好。

(中時電子報)