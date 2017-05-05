為小孩座位趕一家人下機 達美航空道歉了

達美航空的飛機。(美聯社)

美國航空公司最近不斷傳出和乘客發生糾紛、趕人下機的事件，加州一家人今向媒體抱怨，上週他們搭乘達美航空(Delta Air Lines)時，他們因為小孩的座位產生糾紛而遭趕下機，達美航空已經向這家人致歉，表示會退款和賠償。

據法新社(AFP)報導，上周布萊恩‧席爾(Brian Schear)一家到夏威夷度假後，4月23日當天準備要搭乘達美航空返回洛杉磯，但上機後空服員要求他們家2歲的小孩放棄他的座位，因為席爾買這個機位時是買給他18歲的大兒子Mason的，但布萊恩拒絕因為他覺得他付錢買了機票。

雖然最後布萊恩同意放棄這個機位，但席爾一家還是被趕下機。布萊恩一開始拒絕下機，但空服員說若他不走就會觸犯聯邦法律，他和他老婆會因此入獄、小孩會被送到寄養家庭，所以最後席爾一家還是下機走人，當時已經是當地晚上，因此席爾一家只好趕快找個旅館，隔天花2,000美元重買機票回家。

根據英國《獨立報》(Independent)席爾夫妻搭機前往夏威夷時，發現讓一歲多的女兒和兩歲的兒子坐在腿上，相當累人，因此布萊爾花錢為大兒子Mason買機票，要他前天先回家，布萊恩認為這樣他的一歲的兒子可以坐在Mason的位置上。

但上機後達美航空的代表強調聯邦規定，這個位置只能給機票名下的人坐，而且聯邦也規定兩歲小孩不能自己坐一個位置，雖然事實上這點是錯的，聯邦規定只建議這年齡的小孩使用安全座椅。

布萊恩問達美代表他們家好不容易帶著兩個小孩、兩個兒童汽車坐椅過了安檢、上了飛機，但現在卻被要求下機，代表回答：「這架飛機只要你在就哪也不去。」布萊恩認為達美航空事實上是超賣機票，因為當他們下機後，已經有4個人等待要上機。

雖然席爾一家不見得在法律上站得住腳，因這個引發爭執的機位不是買在兩歲兒子的名下，但事實上達美航空的網頁顯示兩歲小孩可以自己坐一個位置，只是機票要買在其名下。席爾家一歲的女兒也可單獨坐一個位置，只要機票買在其名下、並且將兒童安全座椅至於飛機坐椅上。

達美航空表示，該公司已為這起造成乘客不愉快的事件道歉，並且已經聯繫席爾一家，將退還他們的機票錢，並提供額外賠償。

最近美國航空公司爆出一連串的乘客糾紛醜聞，其中最著名的一件就是搭乘聯合航空(United Airlines)的一位亞裔醫生，因為拒絕下機而遭到拖行而受傷濺血的事件，引發眾怒和抵制。

(中時電子報)