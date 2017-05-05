格鬥狂人徐曉冬：我挑戰的是武術中的欺騙
若說2016年大陸爆紅人物代表，絕對是20歲游泳女將傅園慧一句「洪荒之力」莫屬，而今年紅人物絕對是近日因「20秒KO」太極拳師魏雷一戰成名的大陸「格鬥狂人」徐曉冬，徐表示我現在是全世界的焦點，有人說我正在挑戰整個中國傳統文化，把這種帽子扣我頭上，是因我正站在風口浪尖。但他坦言挑戰百年來某些中國傳統武術中的欺騙，這樣做肯定傷害到了一些中國人的民族自尊心。
4月27日「太極宗師」魏雷與徐曉冬在成都亦禪道館對決，短短20秒內，魏雷認輸。當天晚上徐曉冬在個人微博上發出對決影片後不到半小時，點擊量就超過了200萬，爆紅的速度驚人。而後又有報導指出徐曉冬揚言要在15天內打遍天下各大掌門，並聲稱中國「傳統武術是花拳繡腿、太極是騙人的」，還說李小龍「充其量是業餘高手」等等爭議性十足的言論。
根據《BBC中文網》報導，徐曉冬坦言「大家在網絡上叫我格斗狂人徐曉冬，我不狂還有那麼多粉絲嗎？」且認為太極90%不堪一擊，10%是有真東西的，並說自己不是一個反叛傳統的人。這麼多年，傳統武術的造假之風愈演愈烈，強調自己只是一個在武林中打擊虛假「武術大師」的普通人。
徐曉冬直言「我現在挑戰的是欺騙。我正在挑戰的是一百年來某些中國傳統武術中的欺騙，一百年來沒有人挑戰，我需要來挑戰，就是這樣。我打的傳統武術中的假。」但徐曉冬也承認，這樣做肯定傷害到了一些中國人的民族自尊心。
(中時電子報)
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