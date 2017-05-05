杜特蒂習近平熱線 藏鏡人是他！

菲律賓總統杜特蒂日前與大陸國家主席習近平通話。杜特蒂自曝這通電話是應美國總統川普的要求。（美聯社資料照）

菲律賓總統杜特蒂3日與大陸國家主席習近平通話，就當前朝鮮半島局勢交換看法。杜特蒂自曝，這通電話熱線，是應美國總統川普的要求。

3日杜特蒂（Rodrigo Duterte）與習近平通話近半小時之久，兩人除談及朝鮮半島局勢，由於菲律賓輪值東盟主席國，杜特蒂向習表示，菲方願意推動東盟－中國關係更好發展，密切雙方在國際和地區事務中的溝通合作。杜特蒂並表示，期待著赴中出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。

杜特蒂4日在家鄉納卯（Davao）發表談話，自曝促成「杜習熱線」的藏鏡人是美國總統川普。「我打給習近平主席，並告訴他，『我打給你是應美國總統要求』。」

中央社報導，杜特蒂說，他與習近平交談，是要說服他在解決朝鮮半島緊張情勢上扮演更重大角色。

(中時電子報)