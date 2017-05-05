杜特蒂習近平熱線 藏鏡人是他！
菲律賓總統杜特蒂3日與大陸國家主席習近平通話，就當前朝鮮半島局勢交換看法。杜特蒂自曝，這通電話熱線，是應美國總統川普的要求。
3日杜特蒂（Rodrigo Duterte）與習近平通話近半小時之久，兩人除談及朝鮮半島局勢，由於菲律賓輪值東盟主席國，杜特蒂向習表示，菲方願意推動東盟－中國關係更好發展，密切雙方在國際和地區事務中的溝通合作。杜特蒂並表示，期待著赴中出席「一帶一路」國際合作高峰論壇。
杜特蒂4日在家鄉納卯（Davao）發表談話，自曝促成「杜習熱線」的藏鏡人是美國總統川普。「我打給習近平主席，並告訴他，『我打給你是應美國總統要求』。」
中央社報導，杜特蒂說，他與習近平交談，是要說服他在解決朝鮮半島緊張情勢上扮演更重大角色。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。