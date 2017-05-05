環河北路1段與民生西路路口 取消假日行人專用時相

台北市大同區「環河北路1段與民生西路」路口為增加行人與自行車可通行時間及提升車流運作績效，台北市交通處宣布，自5月6日起取消該路口假日時段性行人專用時相，請用路人依循號誌管制燈號行止。

交工處指出，該路口原實施假日時段性行人專用時相，經觀察有車流壅塞現象，經評估並於今年4月27日邀集相關單位現勘，綜合考量路口東往北右轉車流量少及人車交織衝突不大等因素，決議5月6日起，取消該路口假日時段性行人專用時相措施，俾符合現地人車特性。

交工處呼籲，行人及駕駛人於行經路口時，確實遵循號誌管制燈號行止，行人行經路口時請快速通過，以維交通安全。

(中時)