民進黨宣揚執政周年政績 遭質疑拿前朝功勞充數

民主進步黨臉書貼出數據宣揚政績，其中民進黨將世界經濟論壇2016年9月的「全球競爭力報告」列入政績引起網友質疑。(擷取自民主進步黨臉書)

民進黨副秘書長徐佳青（中）與發言人張志豪（左）、楊家俍（右）4日舉行首場「365天我們一起完成的事」系列記者會，說明「執政1週年經濟成績表現」。(中央社)

民進黨執政將滿週年，民主進步黨臉書貼出數據宣揚政績，並指出蔡英文總統執政1年，失業率下降、就業人口增加。有眼尖網友發現民進黨將世界經濟論壇2016年9月的「全球競爭力報告」列入政績，質疑民進黨拿前朝功勞充數。

民進黨昨天舉行「365天我們一起完成的事」記者會，公布統計數據強調經濟正在向上提升。國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲則在臉書酸蔡英文執政一年來，國家社會亂成一團，人民生活不見好轉，「應該不是365天我們『一起完成的事』而是『一起搞砸的事』」。

民主進步黨臉書粉絲專頁昨晚也貼出數張馬英九與蔡英文執政時的比較圖，包括薪資成長、失業率、來台旅客人次、GDP經濟成長率等數據。其中關於全球競爭力排名，民主進步黨指出，「根據世界經濟論壇在2016年9月提出的『全球競爭力報告』，台灣競爭力排名全球第14名！」引來網友討論。

有網友表示，2016年競爭力報告，其實主要數據來源是2015年。而蔡英文是2016年5月20才上任，因此網友質疑9月發表的年度報告，有可能是蔡英文3個月施政的成果？並大酸蔡英文「執政一年交報告，拿前朝功勞充數」。

民主進步黨臉書粉絲專頁貼出政績圖，反倒吸引許多網友吐槽，紛紛表示「 執政一年，一事無成」、「薪資沒有漲，物資卻漲的離譜」、「年金改這麼慢又爛 妳們還蠻自感良好的嘛」、「還要自嗨多久？」、「無感，還沒有感覺經濟有變好」、「選前說 不做數字總統的！」、「那是對企業，小勞工完全無感，沒用。」、「對你們，民進黨，心死不想在說了」。

(中時電子報)