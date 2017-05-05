衛星空拍北韓在黃海造島 用途不明
朝鮮半島近來風波不斷，北韓連續試射飛彈引起全球關注。除此之外，高科技衛星也拍到北韓在黃海造島的情況，但目前尚難以確認其用途，外界分析認為可能是軍用，抑或是農業用途。
英國《每日郵報》報導，衛星顯示北韓現在有五個人工島，它們位在用於測試洲際導彈的西海衛星發射場附近。2016年12月的衛星圖片顯示人工島上有明顯的道路，並分隔出矩形區塊；相較之下，4年前的照片還只有泥沙、林木、岩石，呈現未開發的狀態。
對於北韓的造島行動，外界是霧裡看花，因為單憑道路與區塊尚難以確認其目的。美國智庫「戰略哨兵」（Strategic Sentinel）分析，人工島用作軍事目的可能性很高，因為島上有疑似看台或發射台的建築。
美國《洛杉磯時報》則認為，人工島用作農業目的的可能性較高。報導指出，開墾潮間淺灘是北韓增加糧食生產的重要途徑，而這項工程的目標是要將5個小島互相連接，如此可增加數千公傾耕地。
(中時電子報)
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