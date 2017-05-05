NBA》馬刺傳噩耗 帕克確定整季報銷

帕克前役左腿受傷倒地，露出極為痛苦的表情。(美聯社資料照)

馬刺球迷最不想聽到的消息成真！前役不慎拉傷左腿，甚至要靠隊友抬出場的馬刺主控法國「小跑車」帕克，5日確定將因左大腿四頭肌腱斷裂，今年剩下季後賽都宣告缺席，他預計隨即進行手術，期望可以順利趕上下季開打。

這對目前跟火箭在西區準決賽打成1平的馬刺來說，無疑是最大的壞消息，帕克是在前役末節還剩8分52秒，拋投時不慎重摔倒地不起，當時隊友與馬刺總教練帕波維奇就感覺大勢不妙，沒想到傷勢比想像中還要嚴重。

35歲的帕克本季例行賽場均10.1分、4.5助攻與1.8籃板，更在帕波維奇刻意保護下，僅出賽63場，到了季後賽隨即表現更神，場均變成15.9分、3.1助攻與2.5籃板，如今少了帕克，馬刺預計仍由米爾斯扛下先發重任。

(中時電子報)