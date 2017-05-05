不只老梅綠石槽、品海鮮！夏遊石門賞「台灣百合」

石門麟山鼻台灣百合。（新北市農業局提供）

今（5月5日）開始是夏至了！除了玩海，其實夏天也是賞花好時機！農業局針對新北市不同賞花農遊路線辦理的「新北賞花農遊趣系列活動」，將於5月14日邀請大家到麟山鼻步道，欣賞美麗的台灣百合，和大自然一起歡度母親節，活動於5月8日(星期一)上午8時開放網路報名(新北市政府農業局官網→體驗→活動資訊→新北賞花農遊趣)，請把握機會！

夏天來了，為自己規劃一趟「北海岸小旅行」吧！（達志影像／shutterstock提供）

台灣百合為台灣特有種，又稱福爾摩沙百合、高砂百合，每年春夏之際是百合盛開的季節，新北市北海岸為遊客與攝影玩家們口耳相傳的賞花據點，美麗的百合花海可由新北市石門麟山鼻綿延至金山獅頭山，喇叭狀的白色花朵在藍天映襯下昂首挺立著，呈現出最完美的姿勢與角度，吸引了無數遊客駐足觀賞。

面向太平洋的北海岸，在夕陽餘暉下更顯美麗。（達志影像／shutterstock提供）

麟山鼻步道入口往沙灘的步道旁坡地，是台灣百合最佳的觀賞點，沿途亦可觀察豐富的海濱動植物生態，而切面整齊的風稜石、藻礁、石滬，更是這裡特殊的自然人文景觀。

台灣北海岸石門區有着絕美的季節限定美景「綠石槽」，是全台獨有的特殊景觀。（達志影像／shutterstock提供）

活動結束後，推薦大家可以沿台2線走訪海濱的老梅綠石槽、石門洞、到富基漁港揀選可即時料理的生猛海鮮，也可以往山上走，徜徉於山谷環繞的尖山湖梯田、享受青山瀑布豐富的芬多精，假日在青山步道入口常有農夫展售自家生產的新鮮蔬果，民眾可依需求安排喜愛的生態農村之旅！

北海岸「風藝術營區」放風箏。（林宜靜 攝）

農業局表示，新北賞花農遊趣系列活動共規劃8條不同賞花路線，目前已舉辦櫻花、烏來杜鵑及桐花等3場路線，除了安排生態導覽，也會提供民眾多種的生態農遊資訊，鼓勵大家在出門踏青賞花時，可順遊支持友善農特產品和產地消費。

石門婚紗廣場是許多新人拍婚紗首選。（新北市觀旅局提供）

「新北賞花農遊趣」系列活動針對不同主題花卉路線，設計各種款式的紀念磁鐵，本次活動參加者可獲得精美的台灣百合紀念磁鐵1枚，並可集章換取精美小禮，歡迎民眾踴躍參加，蒐集全套主題磁鐵。民眾前往麟山鼻可自行開車，或於淡水捷運站轉乘862或863公車至白沙灣站後步行約800公尺即可到達麟山鼻遊憩區！

(中時電子報)