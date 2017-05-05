NBA》沒貍貓換太子 馬可斯親上火線闢謠
沒想到雙胞胎球員長太像，也能引爆詭異謠言！東區準決賽首役扭傷腳踝的巫師前鋒馬基夫莫里斯，隨後帶傷續拚，卻在第2戰賽後遭傳，其實第2戰上場的是他的雙胞胎弟弟，也就是活塞前鋒馬可斯莫里斯，讓馬可斯只好親上火線澄清！
馬可斯莫里斯5日在推特上寫，「我不會幫其他球隊打球，除非我在那支球隊效力，只是看到老哥帶著腳踝扭傷，還能如此拚戰，我實在無法預期太多了，只是這整個故事太搞笑了！」其實他也怪不得別人亂傳，因為他們真的如此做過。
畢竟兩人是雙胞胎，甚至連身上刺青位置也一模一樣，想要分辨兩人確實很難，先前他們曾經自己坦承過，在AAU(美國業餘籃球聯賽)打球時，確實上演過「貍貓換太子」戲碼，也就是哥哥馬基夫上場替弟弟馬可斯打球。
當時那場比賽，馬可斯因為腳踝扭傷退場，沒想到馬基夫犯滿離場，兩人竟然突發奇想，坐在板凳席上交換球衣，改由馬基夫穿上馬可斯球衣繼續打，馬基夫還裝成腳踝受傷的模樣，一瘸一拐地打完那場比賽。
但NBA不是AAU，兩人假如現在重演當年戲碼，絕對會被隊友或教練識破，而且如果被抓包，兩人也將面臨嚴厲處罰，馬基夫或馬可斯莫里斯根本沒道理這麼做，只能說馬基夫實在太會忍痛了，才會被穿如此誇張謠言。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。