NBA》沒貍貓換太子 馬可斯親上火線闢謠

老實講，就連馬基夫莫里斯(右)的隊友，想要分辨他跟馬可斯，也只能靠球衣。(美聯社資料照)

沒想到雙胞胎球員長太像，也能引爆詭異謠言！東區準決賽首役扭傷腳踝的巫師前鋒馬基夫莫里斯，隨後帶傷續拚，卻在第2戰賽後遭傳，其實第2戰上場的是他的雙胞胎弟弟，也就是活塞前鋒馬可斯莫里斯，讓馬可斯只好親上火線澄清！

馬可斯莫里斯5日在推特上寫，「我不會幫其他球隊打球，除非我在那支球隊效力，只是看到老哥帶著腳踝扭傷，還能如此拚戰，我實在無法預期太多了，只是這整個故事太搞笑了！」其實他也怪不得別人亂傳，因為他們真的如此做過。

畢竟兩人是雙胞胎，甚至連身上刺青位置也一模一樣，想要分辨兩人確實很難，先前他們曾經自己坦承過，在AAU(美國業餘籃球聯賽)打球時，確實上演過「貍貓換太子」戲碼，也就是哥哥馬基夫上場替弟弟馬可斯打球。

當時那場比賽，馬可斯因為腳踝扭傷退場，沒想到馬基夫犯滿離場，兩人竟然突發奇想，坐在板凳席上交換球衣，改由馬基夫穿上馬可斯球衣繼續打，馬基夫還裝成腳踝受傷的模樣，一瘸一拐地打完那場比賽。

但NBA不是AAU，兩人假如現在重演當年戲碼，絕對會被隊友或教練識破，而且如果被抓包，兩人也將面臨嚴厲處罰，馬基夫或馬可斯莫里斯根本沒道理這麼做，只能說馬基夫實在太會忍痛了，才會被穿如此誇張謠言。

(中時電子報)