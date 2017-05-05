MLB》薛爾瑟神級演出 國民捕蛇
(09:05更新 投手薛爾瑟自敲2安1打點)國民王牌、賽揚強投薛爾瑟(Max Scherzer)，今天終於展現去年20勝的身手，面對響尾蛇，前6局只被敲出1支安打，直到7局才被傑克藍(Jake Lamb)敲出陽春砲失分，主投7局，被敲2安，還狂飆11次三振，國民終場4比2勝出，薛爾瑟摘下第4勝(2敗)，自責分率降至2.66。
薛爾瑟今年初不順，因右手食指疲勞性骨折，被迫退出經典賽美國隊，春訓進度也較晚。上次出賽迎戰大都會，投6局挨2轟，失5分吞敗。薛爾瑟今天馬上反彈，投7局只失1分，靠準確的速球，以及犀利滑球，賞響尾蛇11張老K。薛爾瑟打擊也有表現，3打數2安打，還貢獻1分打點。
(中時電子報)
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