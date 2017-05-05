趙少康酸小英：成功鬥爭藍黨產 支持度應增加
蔡英文就任總統將滿一年，但支持度多在低谷徘徊，中廣董事長趙少康提到，民進黨人近來常口徑一致地提到兩個說法，一為蔡的民調低是由於改革太慢，二是民進黨贏得執政，代表選民不接受九二共識，所以綠營也不可能接受；趙覺得這些想法屬自我麻醉、自我防衛，他更諷刺，小英光是追殺國民黨黨產，支持度就應至少增加10個百分點。
趙少康投書《蘋果日報》指出，這一年來，蔡英文已陸續處理《不當黨產處理條例草案》、一例一休、8年8800億元前瞻基礎建設計畫、司改國是會議、年金改革等事項，所以民眾不可能是因為改革太慢對小英不滿，單以成功鬥爭國民黨黨產這件事來說，起碼就應增加10個百分點的支持度，可見她民調積弱不振的原因，應為民進黨所在意、或以為人民在意的事，其實人民並不在意。
另外，趙少康認為，國民黨丟掉政權是很多原因加在一起導致，無法光用認同九二共識與否來判斷，若蔡英文依舊反對九二共識，但又拋出「三新」稱兩岸得有結構性的合作，不僅讓人感到突兀，更會令人懷疑小英是否覺得用文青式的囈語就可使兩岸問題迎刃而解。
(中時電子報)
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