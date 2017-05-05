春季難見的流星雨來囉 週末來看流星秀

寶瓶座η流星雨（η-Aquariids，ETA）極大時示意圖。（臺北天文館）

想看流星雨許願，春季不是好時機，不過春季唯一流星數量較多的寶瓶座η(Eta)流星雨將在5月6日達到高峰，極大時每小時可達50顆左右，想要追星許願的人，可得好好把握。

大型的流星雨多分佈在夏、秋、冬三季，而春季唯一流星數量較多的，就是寶瓶座η(Eta)流星雨。臺北天文館指出，台灣地區最佳觀賞時間是在5月6日凌晨1:30到2:00輻射點升起後，到凌晨4:30航海曙光（開始感覺到天亮）的這段時間，在完全無光害且視野開闊之處，估計每小時大約可見20-30顆流星；在鄉村稍有光害的地方，每小時可見的流星數量可能就會降到10顆以下。

所以想要觀賞流星雨，僅需挑選無光害且視野遼闊之處，用雙眼欣賞整個天空即可。一般而言，2000公尺以上的高山地區因光害稀少且空氣乾燥而乾淨，可以看到比較多的流星；鄉下或僻靜無燈光影響的地方次之，城市內與周圍則是非常不適合的觀星地點。

另外，可利用三腳架固定數位相機或數位攝影機，對準天空、按下快門後做長時間曝光攝影（至少10秒以上）即可拍攝流星雨；或是可利用手機或一般商業型數位相機，用腳架或其他方式固定後，採用2秒自拍模式避免鏡頭震動，用守株待兔的方式或許也有機會捕捉到流星的身影。

臺北天文館助理研究員李瑾向中央社表示，合歡山、阿里山、玉山等中部高山都是不錯的觀賞地點，若是北部民眾要觀看，陽明山為佳，或坪林、木柵、三芝、北海岸等近郊也可考慮。而「海邊容易有水氣，會有霧濛濛的感覺，星星會看不太清楚。」

(中時電子報)