慈濟厄瓜多賑災！ 9天帶1萬7千災民恢復生機
「一鏟一鋤恢復生活機能、一點一滴匯聚大愛能量」！厄瓜多4月初發生水患災情，由美國及南美洲慈濟志工，結合厄瓜多當地志工組成的賑災團，從4月24日進入災區，帶動以工代賑清掃家園，短短9天，57位共八國慈濟志工有效率的帶動逾1萬7千人次的厄瓜多受災鄉親，讓鄉親自己清理家園，迅速恢復市容，也帶動當地「愛的循環、善的接引」！
位於南美洲赤道的厄瓜多，今年4月上旬因聖嬰現象降下驟雨，河流暴漲成災，共波及3個省份、12萬人受到影響，美洲慈濟志工獲報後，由美國、阿根廷、巴拉圭、加拿大、巴西、瓜地馬拉、多明尼加等共7國36志工，結合厄瓜多當地共21位志工，自4月24日起在厄瓜多受災地區帶動「以工代賑」計畫。
慈濟志工帶動清掃、清除街道上堆積的爛泥，也針對學校部份迅速動員清理，讓學童能正常上學外，志工大量投入清除災後的雜物，也讓許多老弱受災戶感受到溫暖，因為部分受災居民是身障者，更多數是年邁的老人家，都無法靠自己力量清理家園，看到志工群的到來，真的宛如抓到一根水中浮木。
志工也另外安排家訪路線，透過親自走入社區鄰居家中，不只協助清掃房屋內外淤泥的工作，同時更傾聽了解災民的心聲，給予及時的膚慰。
慈濟基金會指出，「只要有人發一念心，就可以影響更多的人；每一個人點滴力量的付出，就能匯集一股愛的能量」！當災難發生、家園受創後，由當地人帶動當地人，讓災民在受助之餘，能將愛化為行動，把善的種子撒在災區，啟發更多人投入，結合「愛的能量」，匯聚成一股可以救人、助人的力量。
(中時電子報)
關鍵字：厄瓜多
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