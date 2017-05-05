吉高由里子婚事恐告吹 精神崩潰拒上工

吉高由里子被爆婚事遭傑尼斯高層反對。（圖／取自IG）

日本女星吉高由里子與「關8」31歲成員大倉忠義談戀愛，先前還爆出兩人已經同居、婚事有譜，吉高由里子更被指想引退當人妻。但沒想到傑尼斯反對這段戀情，認為大倉忠義人氣會被她拖累，讓吉高由里子心情大手打擊，完全沒法上工，所屬公司也拿她沒轍。

吉高由里子先前才因和前男友野田洋次分手，弄到心情大差不工作，在結識大倉忠義後，她才又振作起來，甚至拍了日劇《東京妄想女子》，不過收視表現平平，現在戀情又被傑尼斯高層反對，日本媒體報導她可說是雙重打擊，不僅提不起勁，情緒也瀕臨崩潰無法工作，經紀公司也有些束手無策；至於兩人是否真的沒法走下去，恐怕還得端看男方最後選擇。

(中時電子報)