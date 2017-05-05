瓊瑤說的背叛 安寧醫師懂
作家瓊瑤照顧失智、臥床丈夫，日前在臉書透露因為妥協讓丈夫插鼻胃管，事後覺得自己背叛了他；此事讓安寧療護的議題再度受到關注，中山醫學大學附設醫院安寧緩和病房主任周希諴說，患者如在清醒時曾表達不插管，在疾病不可癒時無論是鼻胃管、尿管、氣切等侵入式治療，都應在讓患者舒適的前提下執行才不違背患者意願。
宣導安寧療護20年，周希諴說，該不該插管對每位病患家屬來說，都是人生最難的抉擇；他自創「生命漩渦」圖示輔助病患及其家屬了解一旦生命走到盡頭什麼是有效醫療？什麼是無效醫療，他比喻，人從出生到死從「善生離心漩渦」到「善終向心漩渦」，一旦疾病走到近期內死亡不可避免，那麼無論是輸血、抗生素治療、急救、全靜脈營養等治療都應該以讓病人舒服、提升生活品質前提下才進行。
換言之，急救、插鼻胃管、尿管、氣管內管、氣切等醫療措施，必須是要讓病患更舒服、活得更有生活品質才有必要執行，否則就是無效醫療。
周希諴說，就醫療的專業來看，末期病患不是不能插鼻胃管，但前提是插了會讓他更舒服，像胃脹氣的患者插了鼻胃管可以緩解不適，但單純只是灌食，美國已有研究未期病患有無鼻胃管進食存活餘命並無差別，沒有特別意義，只是徒增病患痛苦。
周希諴說，患者雖然沒有簽署安寧緩和治療同意書，但口頭曾說過，法定代理人就應尊重其選擇，所以瓊瑤說，「覺得自己背叛了他。」他能懂。
從事安寧緩和治療長達20年，周希諴說，最近經常遇到「想趕快好死」的病患，但想求善終，除簽署安寧緩和醫療同意書並在健保卡註記，多了解安寧療護，並多與家屬討論，在必須做抉擇時，家屬才能做出正確的判斷，助其善終。
(中時)
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