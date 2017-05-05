退休校長陳萬富樂玩「陶」「貓頭鷹家族」裡尋幸福

陳萬富的貓頭鷹陶藝創作〈伉儷情深〉。（林宜靜 攝）

炯炯有神讀大眼、繽紛羽毛、600多隻「貓頭鷹」齊聚一堂向你Say Hello！這可不是電影《哈利波特》裡的「嘿美」。而是前復興高中校長，也是前台北社教館館長陳萬富的寶貝，由他親手捏製、彩繪的的「貓頭鷹家族」現在在台北市藝文推廣處開展囉！

不論是小巧能在手裡把玩、或是大如酒桶的貓頭鷹每隻都有不一樣的表情，突顯出「獨一無二」的個體美！一字排開的「貓頭鷹」大軍好壯觀、或是相依偎的夫妻、哥倆好、俏姊妹等，陳萬富的貓頭鷹童趣裡充滿蓬勃生命力，讓觀者忍不住會心一笑，第一眼就愛上了「牠」。

陶藝家陳萬暢談創作理念。（林宜靜 攝）

●退休校長 從貓頭鷹創作找到新生命

陶藝家陳萬富畢業於師大美術系。曾擔任台北市社教館館長（今台北市藝文推廣處前身）及設有音樂、美術、舞蹈及戲劇的臺北市復興高中校長。2005年從校長職務退休之後，陳萬富的創作慾望重新燃起，並狂熱地投入陶藝的研習和創作！

仔細瞧瞧！陳萬富的貓頭鷹眼睛都是「挖空」的，這可是大有玄機，還獲得國家專利呢！。（林宜靜 攝）

繼台北藝術博覽會大受好評後，陳萬富選擇來他過去的老東家場地開設各展，還邀請他師大美術系好同學，前台北當代藝術館館長石瑞仁做為策展人，要用超萌的「貓頭鷹幸福家族」融化人心，讓喜愛陶器、動物的朋友看到藝術的多元與不可能！

陳萬富的貓頭鷹陶藝創作〈歡樂大家族〉。（林宜靜 攝）

●貓頭鷹大眼挖空 暗藏玄機

昨（4日）在台北藝文推廣處的記者會，現場湧入逾300人，看得出陳萬富在藝術界榮耀、教育界的好交情！話說此次特展，總數超過600件的貓頭鷹系列作品！讓大小朋友開了眼界。

成群結隊的「貓頭鷹家族」每一隻動作、表情都不一樣，但都超可愛。（林宜靜 攝）

然仔細一瞧，為何陳萬富的貓頭鷹眼睛都那麼炯炯有神呢！這可是大有玄機呢！陳萬富將貓頭鷹眼睛挖空，深邃之眼反而成為焦點，他還因此製作工法獲得「國家專利」，巧思圓融地將陶雕從傳統的生活應用和裝飾工藝，導向進階藝術創作、自然生態關照和當代人文議題表達的多元面向。

陳萬富的貓頭鷹陶藝創作〈哥倆好〉。（林宜靜 攝）

●貓頭鷹童趣命名有巧思 陶版畫

以貓頭鷹為創作題材，陳萬富可說是台灣藝術家的先驅！話說貓頭鷹對可是部分台灣原住民的守護神、在歐洲是聰明智慧的象徵、在日本代表慈母、福神、財神，因此貓頭鷹可是跨國界、跨時代的！ 而每一隻貓頭鷹都是陳萬富的「心肝寶貝」，觀賞者除看大師的巧手藝法外，陳萬富也再三強調，「要看貓頭鷹」創作的命名！

陳萬富的貓頭鷹陶藝創作〈俊男美女〉。（林宜靜 攝）

〈姊妹情深〉的貓頭鷹倆倆相望、〈哥倆好〉的貓頭鷹探頭探腦、更遑論〈伉儷情深〉的相愛夫妻，還有一家族的貓頭鷹來比萌！陳萬富笑說，他的貓頭鷹喜歡成群成對，有家人、也有朋友，能互相分享愛，因此這是「幸福快樂的貓頭鷹家族」。

陳萬富的陶版畫創作〈金秋〉。（林宜靜 攝）

●躍然而現的立體美 陶版畫裡看千秋

除陶藝技法技巧獨步外，陳萬富也拜師油畫名家陳顯棟門下，用心鑽研純粹色彩與抽象造型的交響對位與藝術表現。當從一樓展間看完超萌貓頭鷹後，不妨下樓到B1展間看看陳萬富的陶版畫！

陳萬富的陶版畫創作〈世外桃源〉。（林宜靜 攝）

這回展出的四十幅陶版畫創作各有千秋！火紅夕陽映照大地，顯現「金秋」之美！〈世外桃源〉裡大片的藍白沾染紅黃，用豐富色彩描繪我們的土地！陳萬富立意將架上繪畫累積的心得轉化為陶板上的釉色揮灑和窯火淬鍊，同時，融入黏土特有的肌理和質感表現，從中開創出了另一款浮雕式繪畫的意境與風貌。

對陳萬富而言，每一隻「貓頭鷹」都是唯一獨二的，也是他的「心肝寶貝」。（圖取自【陳校長】月光窯-玩陶人生Facebook）

●退而不休 藝術找到生命新活力！

陳萬富從有為有守的公務生涯退休後，因投入藝術創作而開啟了全新的生活光譜和另一股旺盛的生命活力。他除了可視為終身學習、退而不休的典型人物，因為和主辦單位臺北市藝文推廣處存在著的特別因緣，這回應邀以「駐館藝術家」的身分，重回到他曾任職的「藝文推廣處」，和舊雨新知分享近年完成的豐碩創作成果。

陳萬富的陶版畫創作。（林宜靜 攝）

配合展覽期間更規劃豐富的陶作彩繪工作坊、主題講座等延伸活動。歡迎大小朋友來看「貓頭鷹幸福家族」來問好！看藝術家爬梳了大半生的經歷，透過陶土這項溫暖富有肌理的媒材，訴說出人情、家族、年歲淬鍊之美。

陳萬富的陶藝創作：貓頭鷹與陶版畫系列。（林宜靜 攝）

陳萬富的陶藝創作：貓頭鷹與陶版畫系列

時間： 5 / 2 ~ 6 / 28

地點：台北市藝文推廣處 週二～週日 9:00～21:00（週一公休）

(中時電子報)