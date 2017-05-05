MLB》瓊斯遭種族歧視 「血襪」席林：鬼扯

瓊斯遭種族歧視一事，前紅襪球星席林不認為是真的。(美聯社資料照)

金鶯與紅襪近期衝突不斷，金鶯中外野手亞當瓊斯(Adam Jones)又爆出遭紅襪球迷種族歧視，紅襪也祭出把球迷「終生禁賽」的處分，然而前紅襪球星席林(Curt Schilling)5日卻認為瓊斯所說的一切，根本是假的，直言若真有球迷這麼做，那新聞台CNN和MSNBC應該會關注，「且他們會找很多球迷來評論此事。」

瓊斯2日與金鶯一同造訪芬威球場，卻透露在中外野守備時，被球迷以言詞侮辱，還遭丟擲花生米，34個球迷被驅逐出場。儘管他的言論獲大多數人支持，甚至獲紅襪球團、波士頓市長道歉，事件隔天上場打擊時，全場球迷也為他喝采，不過生涯從金鶯起步、在紅襪效力4球季的席林，卻不這麼看，甚至推文質疑瓊斯在說謊。

「首先，不少人說波士頓很常有種族歧視，我必須說，各地都會有歧視。」席林認為，波士頓歧視並沒有比其他地區嚴重，而事件爆發之後，卻沒有聽到有人現身闡述當時的情況，加上瓊斯去年又曾說「棒球是白人的運動」，此時放話，讓席林更難相信這件事情是真的。

席林表示，自己在球場那麼久時間，聽過無數次非裔美國人隊友遭歧視，如果當時球迷是大聲辱罵瓊斯，那應該會有其他人聽到，質疑瓊斯所說的一切，並非事實，「如果有人這麼做，我們也親眼看到、聽到這一切，我會為我的質疑向瓊斯道歉，但目前為止，我認為那是鬼扯，是有人刻意製造出來的假象。」

(中時電子報)