趕在母親節前報到！超萌「劍羚寶寶」幸福睡飽飽
下周就是母親節了！動物園又傳出喜訊囉！台北市立動物園非洲動物區，被列為珍貴稀有保育類野生動物的東非劍羚再添新成員！5歲的羚羊媽媽「麗梅愛」於4月23日下午順利生下女兒「梅愛竹」，母女均安。
東非劍羚的懷孕期約250天，4月中旬之後保育員估算「麗梅愛」的產期將屆，早早就用乾草及木屑布置好產房，23日中午左右「麗梅愛」開始出現產兆，費了九牛二虎之力，於下午4點多，終於順利地誕下小寶寶。
承繼媽媽名字的最後兩個字，羚羊寶寶被命名為「梅愛竹」，保育員一邊通知獸醫師前來進行健康檢查，一邊觀察媽媽和寶寶的互動，當「麗梅愛」主動幫寶寶進行清潔及成功哺乳之後，大家總算鬆了一口氣！在動物園裡，不用像在野外必須時時刻刻處於警戒狀態，羚羊寶寶現階段每天的任務就是吃飽睡和睡飽吃呢！
東非劍羚的毛皮為灰棕底色，腹部白色，身上有明顯的棕色或黑色斑紋，羚羊寶寶則擁有棕色調的保護色。東非劍羚不論公母，都會由眼後長出一對筆直尖銳的角，可以用來防禦天敵，因此又有直角羚羊的稱號。羚羊寶寶剛出生時頭上有兩塊對稱的黑色硬皮，直徑約5元硬幣大小，硬皮將隨著羚羊寶寶成長，發育成為頭上的角。
新生羚羊寶寶約10天大左右就會嘗試咀嚼草料，真正可以開始吃進固體食物約莫要3-4周的時間，一般哺乳期結束即可獨立生活，但通常會再跟隨媽媽數個月不等。由於東非劍羚屬於群居的動物，保育員估計「梅愛竹」大約再過1-2月便可以在媽媽的引薦之下，學習融入群體，和大夥一塊生活囉！
(中時電子報)
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