含淚憶述兄長中槍亡 郭富城：來不及見最後一面

兄長中槍身亡，成為郭富城心中最難以忘懷的憾事 。(圖/本報系資料照)

天王郭富城上個月迎娶小22歲大陸「網紅」方媛，更有消息指出已經懷孕2個月，可謂雙喜臨門羨煞眾人，不過昔日郭富城受訪影片卻被翻出，內容是提及哥哥中槍當天，由於未能見最後一面哽咽，讓粉絲看了直呼痛心。

郭富城回憶起哥哥離世那天，先是接獲哥哥中彈消息，才知他開的金飾店被人搶劫，而與搶匪搏鬥時不幸中槍，這讓遠在九龍的他立刻跳上計程車，並且要求司機要立即過海到瑪麗醫院，不過當時計程車沒過海服務，但在他苦苦哀求求下，司機才答應載他至轉車處搭車，不過此時叔叔則打電話來告知哥哥逝世噩耗，要求他不用趕過來了，並要他趕快回家安撫年邁母親情緒，再度談及傷心往事，也讓郭富城忍不住哽咽。

而在事發前一天，感情相當好的兄弟兩人，還說要彼此交換衣服，未料就這樣天人永隔，郭富城也坦承事發當下難以接受噩耗，直到至太平間認屍才說服自己要接受實情。

(中時電子報)