NBA》本季三分球變準主因 林書豪：好的睡眠
籃網後衛林書豪接受《GQ雜誌》專訪，除了談到本季漫長復健與節食，豪哥更首次透露本季三分命中率變好的主因，「琪莉(Cheri Mah)教導我一大堆關於良好睡眠的事，她的研究證明好的睡眠，將改善我的投籃手感與表現！」
琪莉是來自加州大學舊金山分校人類行為中心的睡眠學家，林書豪誇張表示，琪莉大約教了他大約快1000件關於睡眠的事情，兩人合作相當愉快，也讓豪哥的睡眠品質變好，本季3成72的三分命中率更創生涯新高。
「你知道這太重要了，你從不知道睡眠有如此重要，」林書豪說，「琪莉真的教了我很多關於睡眠的東西，當我擁有充足的睡眠，我在比賽期間與一整天感覺好多了，感覺更加敏銳，投籃也更精準，因為我能很快找到節奏。」
林書豪並未只有自己獨享這種改善睡眠方式，而是推薦跟籃網隊友一起改善睡眠品質，像是今年2月吉爾派崔克就曾表示，豪哥曾邀請他一起回家研究優良睡眠的方式，畢竟他替大家聘請1名睡眠專家，期望大家都有好的睡眠。
提到本季漫長的復健過程，林書豪也說：「當我因傷必須休養，我的心理卻會告訴自己準備好了，在復健的前兩周，我真的很想念球賽，到了第3周，我只想碰到籃球就好，甚至想盡辦法從事跟球賽相關的事情，我太想上場了。」
最後林書豪恢復「吃貨」本色，除了強調一整季都在想吃他最愛的In-and-Out漢堡店，更談及自己每天節食計畫，甚至提到自己在布魯克林區最愛的餐廳，也就是Carnem牛排館，只可惜這間位居第五大道的餐廳歇業了。
(中時電子報)
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