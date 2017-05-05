衛福部遭疑林奕含禁報效率高 林俊憲爆：根本沒發公文

才女作家林奕含。(圖翻攝自/臉書)

才女作家林奕含上周輕生，其父母事後發聲明，透露愛女8、9年前曾遭補習班名師誘姦！民眾質疑衛福部和台南市社會局第一時間聲明使用性侵害防治法禁止報導的超高效率。民進黨立委林俊憲爆根本沒發公文，衛福部是透過line群組要求台南市社會局處理，社會局一接到中央的line指示才那麼火速。

有民眾質疑林奕含名字不能報，是因為誘姦狼師開設的公司和衛福部合作關係密切。而網友也好奇估算時間認為，公文怎麼可能那麼有效率，能讓衛福部和台南市社會局在第一時間要求媒體禁止報導，直呼超高效率。

林俊憲解惑「經我辦公室查證，當天衛福部先發現聲明，衛福部保護司立刻決定適用性侵害防治法保護被害人的條款，所以衛福部司長一邊下令寫新聞稿發佈，同時用全國各地方衛生局和中央衛福部的性侵害防治相關line群組，由衛福部保護司透過line群組要求台南市社會局處理，台南市社會局一接到中央的line指示，就立刻對外表示禁止報導。

林強調「所以根本沒發公文，是透過line，才那麼火速。這過程裡面有沒有法律專業者？沒有。」直到林覺得在法律上有疑義，邀請律師和衛福部一同出席記者會，由林與律師駁倒衛福部保護司，才全面解禁媒體報導，不用再馬賽克和消音「保護加害人」，整個過程就是這樣。

網友則認為「越急著掩蓋的越有問題！連公文都省了？而且是有多大利害關係到可享有這種救火等級的特權？」、「食安把關，最好也這麼有笑律！」、「原來衞福部用line就可以指示其他單位去恐嚇民眾，這麼方便的方式，幹嘛其他民眾還要靠公文往返來處理事情！？太大小眼了」、「委員可以進一步追詳細時間嗎？line都有時間。衛福部內是誰？又什麼時間點？決議流程是什麼？一個人決定？還是一群人？」

另外，衛福部司長張秀鴛喊冤表示會發布提醒若報導內容出現「足資辨別被害人身分之資訊」，恐違反《性侵害犯罪防治法》，主要是因為她當天下午2點18分之後「連續10分鐘，接到8通媒體電話詢問該性侵新聞」。

(中時電子報)