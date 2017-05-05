轉貼遭竄改照片 顏寬恒按鈴控告陳世凱誹謗
國民黨立委顏寬恒針對台中市議員陳世凱轉貼遭竄改照片的不實圖文，今天上午到台中地檢署按鈴控告陳世凱涉嫌誹謗，他對以身為民意代表用以假亂真的網路效應，欺騙不知情人民，表達嚴正唾棄的立場，並決定依法採取法律作為，以正視聽。
顏寬恒拿出兩張照片比對，左邊的原圖中，他所持標語為：「前瞻計畫8800億綁好了，民進黨強力護航」，而右邊一張，他所持的標語則被改為：「我反對藍線捷運到沙鹿、烏日區鐵路高架化、海線鐵路雙軌捷運化」。
顏寬恒強調，他絕對支持建設，但這8800億的錢坑計畫大部分是燒錢計畫，有為民眾把關的責任及義務，絕不能容許執政者還用在野時抹黑別人的方式，製作轉貼不實的圖文欺騙民眾。
顏寬恒表示，他提出告訴的主要內容有兩項：其一，是針對不實又惡意的圖文製作者，報案查清來源。另外，針對陳世凱未經查明事實就引用，並在臉書公開評論顏寬恒等人、涉嫌違反誹謗罪，除提告外，請不知情網友不要再轉傳，以免觸法。
顏寬恒表示，陳世凱平日自詡「專業問政」，但在自己臉書公開轉貼不實圖文已涉違法；除了提出刑事告訴之外，未來也將針對名譽受損提出附帶民事賠償，求償部分未來將捐給公益慈善團體，照顧弱勢民眾。
(中時)
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