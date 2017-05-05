議員批北市首長宿舍淪蚊子官舍 籲改為公宅
台北市政府目前有16戶首長宿舍，但使用率一直以來普遍不理想，甚至在放寬一級局處副首長和二級機關簡任首長可以入住之後，仍然只有7戶使用，台北市議員李慶鋒5日召開記者會炮轟市長柯文哲無視目前已有9戶閒置，仍執意要多蓋25戶官舍，其心可議。
市議員李慶鋒、顏若芳在記者會中指出，北市府在郝龍市長時期規畫興建41戶的首長宿舍，目前已在中山北路二段的「御成町」都市更新案中分回取得16戶，尚缺25戶，因此規畫了在首長一期前由市府捷運局主導的更新案，預計可分回25戶，達成原先規畫需求，但2015年市府人事處已明確表示，「原規畫之首長宿舍已無建置需求」，原因就是使用率太低，但人事處向市長專案報告後，柯文哲仍裁示「維持原規畫建置首長宿舍」，李慶鋒批難道蓋來養蚊子。
顏若芳表示，柯文哲上任喊出「4年兩萬戶」公宅，近來頻頻正修，眼看可能跳票，但市府不思積極達成柯文哲政見目標，卻在市府持有百分之百土地的都更案中，硬要蓋首長宿舍，而這些宿舍又是人事處認為並無需求，這樣的決策不知所為何來？
李慶鋒和顏若芳認為，應將這批未妥善利用的官舍優先用來做為公共住宅；她指出，由市府捷運局主導的這批「中山段四小段580地號等8筆土地」更新案，還在都市更新事業計畫的核定階段，目前市府和實施者協商變更設計，仍可能在一定時間內調整為公宅，將無用官舍作為有用公宅，這才是柯市府應為的方向。
(中時)
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