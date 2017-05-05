菲利普親王將退休 英皇室要怎麼應變
英國女王伊莉莎白二世(Elizabeth II)的另一半菲立普親王(Prince Philip)昨宣布將退休，但英國Sky電視台的記者表示，雖然他將退出皇室公眾活動，但伊莉莎白二世將繼續全力參與，皇室其他成員預計將會代替菲立普出席活動。
菲立普自從1952年成為英國國王後，總共單獨參加了22,191個皇室活動，因此他這個退休的決定，將會對皇室產生非常大的影響。伊莉莎白二世儘管已經屆滿91歲，但在菲立普退休後她還是會和過去一樣，忙於參加和履行皇室責任，雖然她單獨出現的場合將會增加，但是其他皇室成員預計將有機會一同出現。
Sky電視台指出，英國皇室各家庭的員工都被聚集到白金漢宮，這件事本身就可透露皇室往後的動向。這代表威廉王子(Prince William)、凱特王妃(Kate Middleton)和哈利王子(Prince Harry)，以及查爾斯王子(Prince Charles)和卡蜜拉(Camilla)往後需要合作，確保英國皇室一切運作如昔。
菲立普將在下個月慶祝96歲生日，退休後他將有機會享受清閒時光，但他仍會為其他皇室成員提供各種建議和支援，偶爾也會參加公眾活動。
(中時電子報)
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