民眾具名爆料，農產公司改標賣過期肉品

陳姓民眾在爆料公社PO文直指前東家賣過期肉品。(翻攝自爆料公社)

一名陳姓民眾4日晚間上爆料公社具名爆料指稱前東家經營「豬、雞肉原料進口」經常性以改標方式將過期肉品銷往下游，他搜證後向台中市衛生局具名檢舉，未料竟被打太極，他憤而向檢警報案，也質疑「門神是誰？誰在河蟹？」而對民眾指稱內容，台中市衛生局表示，民眾有所誤解，4月26日衛生局已到該公司稽查，發現多項違失。

台中市衛生局指出，經了解這名陳姓民眾是對衛福部食藥署檢舉，誤會是地方衛生局，而該局是4月26日接獲另外民眾檢舉，當天即前往該公司稽查，發現諸多違失，列為重要食安事件，並聯合檢調擴大追查流向。

陳姓民眾指出，自己在清水一家農產公司擔任司機，公司經營「豬、雞肉原料進口」買賣2016年10月6到職後一次送貨到高雄廠商處，途中會計打電話來問，「送貨時有沒有『撕標籤』」後來他一查才發現那批貨已過了保存期限兩年。

事後他開始搜證，發現賣過期原料在這公司，好像沒很嚴重，甚至囂張到連標籤都不用撕，過期、照賣啦；更噁的是2017年4月公司把進口過期的土雞弗換包裝，舊包裝標籤日期還是2014年5月，換箱時還發出惡臭。

這名陳姓司機指自己4月底離職，手上102張照片、22部影片，他據此向打檢舉食安的「良心員工專線」，未料台中衛生局竟沒跟他聯絡要求他先舉證，直接去稽，然後回電表示當場有稽查到！陳姓民眾當時問「那檢舉獎金呢？」沒想到衛生局人員跟他打太極！他因此自嘲是「那我是檢舉身體健康的嗎？」

事後他爆料給電子媒體，採訪後也沒下文，這讓他不得不想，門神是誰？誰在河蟹？是市長嗎？不然誰有那麼大力量，衛生局當小事處理？他因擔心自己處於危險中，因而上爆料公社公開，要讓大家看到「這國家的政府，如此無能，比貪腐更可怕！」

(中時)