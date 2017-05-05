民眾具名爆料 農產公司改標賣過期肉品
一名陳姓民眾4日晚間上爆料公社具名爆料指稱前東家經營「豬、雞肉原料進口」經常性以改標方式將過期肉品銷往下游，他搜證後向台中市衛生局具名檢舉，未料竟被打太極，他憤而向檢警報案，也質疑「門神是誰？誰在河蟹？」而對民眾指稱內容，台中市衛生局表示，民眾有所誤解，4月26日衛生局已到該公司稽查，發現多項違失。
台中市衛生局指出，經了解這名陳姓民眾是對衛福部食藥署檢舉，誤會是地方衛生局，而該局是4月26日接獲另外民眾檢舉，當天即前往該公司稽查，發現諸多違失，列為重要食安事件，並聯合檢調擴大追查流向。
陳姓民眾指出，自己在清水一家農產公司擔任司機，公司經營「豬、雞肉原料進口」買賣2016年10月6到職後一次送貨到高雄廠商處，途中會計打電話來問，「送貨時有沒有『撕標籤』」後來他一查才發現那批貨已過了保存期限兩年。
事後他開始搜證，發現賣過期原料在這公司，好像沒很嚴重，甚至囂張到連標籤都不用撕，過期、照賣啦；更噁的是2017年4月公司把進口過期的土雞弗換包裝，舊包裝標籤日期還是2014年5月，換箱時還發出惡臭。
這名陳姓司機指自己4月底離職，手上102張照片、22部影片，他據此向打檢舉食安的「良心員工專線」，未料台中衛生局竟沒跟他聯絡要求他先舉證，直接去稽，然後回電表示當場有稽查到！陳姓民眾當時問「那檢舉獎金呢？」沒想到衛生局人員跟他打太極！他因此自嘲是「那我是檢舉身體健康的嗎？」
文章來源：爆料公社原文網址
事後他爆料給電子媒體，採訪後也沒下文，這讓他不得不想，門神是誰？誰在河蟹？是市長嗎？不然誰有那麼大力量，衛生局當小事處理？他因擔心自己處於危險中，因而上爆料公社公開，要讓大家看到「這國家的政府，如此無能，比貪腐更可怕！」
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。