陸新一代航母艦載機 可能是殲31改良版？

大陸新型的隱形戰機殲31有可能成為新一代的航母艦載機嗎？（圖/新華社）

據美國《科技新時代》（Popular Science）雜誌報導，繼大陸首艘國產航母下水後，全球觀察家都在關注中國軍方的下一步動作，美方軍事專家認為，大陸可能將自產的隱形戰機殲31改良，仿效F-35戰機（F-35 Lightning II）推出艦載機版本，取代現有的殲15駐防於航空母艦上。軍事專家認為，現役的殲15艦載機屬於第三代戰機，與美軍的第五代具有不小的差距，若大陸欲提昇航母戰力，勢必設法讓殲31上艦才是。

大陸自製的殲31戰機，又稱為「鶻鷹戰鬥機」，由中航工業集團瀋陽公司負責研發製造，於2012年10月份首飛成功，屬於第四代單座隱形戰機。同時也是大陸第一架採用3D列印製造的戰機，讓所需零件、時間和成本大幅降低，最大作戰半徑為1,250公里，可掛載約4枚PL-12D中距主動空對空導彈，更是大陸未來軍售出口的明星商品之一。繼首次試飛後，已在珠海和杜拜航展上分別展示表演，期望能向如巴基斯坦等南亞、拉美國家輸出。

2014年於珠海航展飛行表演的殲31戰機。（圖/中新社）

面對美媒的分析，大陸軍事專家張文昌認為，殲31要改良仍需多項步驟，包含起降架、機身結構、機翼能否折疊、起降方式和表面的防腐處理，同時航母本身也必須有配套的更新，像是起飛環境、彈射攔阻設備等，每個環節皆缺一不可，才有可能讓殲31戰機登上航母。但他也提醒，「改裝為艦載機無異於重新研製一款新機，整套設計至試飛過程至少需要7-8年時間，無論在時間或實際操作上，殲31登上航母的可能短期內都不高。」

(中時電子報)