宋慧喬訪港 被虧暴肥現身

宋慧喬到港出席活動被虧胖了！（圖／取自on.cc）

韓國女星宋慧喬到香港出席代言服飾品牌活動，穿著黃色系服裝的她現身活動時，吸引不少粉絲等候。不過這回現身，宋慧喬也被香港媒體揶揄似乎胖了不少，圓潤的臉蛋還被虧是暴肥登場。

宋慧喬日前出席活動，恰巧和《鬼怪》孔劉同時間都在香港，但兩人沒機會碰面，她也說希望未來雙方有機會碰面合作。只是這次穿著黃色短裙亮相的她，被指臉蛋圓潤不少，整個人看來似乎胖了一圈，但粉絲依舊力挺女神這樣是「健康美」。

宋慧喬這回到港行程短，也說自己完全沒機會去玩，出席活動也大概僅約亮相10分鐘，隨即進入VIP房，雖然露臉時間不長，不過許多喬妹迷已經笑稱心滿意足！

(中時電子報)