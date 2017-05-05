三峽所巡佐余俊男 二度在巡邏連逮毒蟲
日前在10分鐘內連續逮獲2名毒犯的三峽警分局三峽所巡佐余俊男，4日又在巡邏時連抓3名毒犯，還查獲一把改造手槍，敏銳的觀察力讓人佩服。
三峽派出所巡佐余俊男與警員楊又嘉4日凌晨0時40分巡邏行經三峽區光明路時，發現26歲林姓男子騎乘機車神色慌張，隨即攔停盤查，並在機車前置物箱發現1包K他命，便將林男帶回派出所究辦。
余、賴二員正要將林男逮捕並帶返派出所之際，余俊男發現2名男子共乘1輛機車經過，卻在發現巡邏員警時加速想要落跑，余、賴二警隨即上前攔查，並呼叫線上警網迅速支援，卓、姜二男才停下車來，但卻不願配合受檢，不但謊報身分，還不停說「裡面沒東西」。
三峽所長曾琮庭趕赴現場支援並不停勸說下，卓、姜二男才打開機車置物箱，警方從2名犯嫌機車置物箱查獲海洛因、大麻、安非他命、一粒眠等毒品共計70多公克及1把改造槍枝。
余、賴2員在短短10分鐘內藉由細心觀察、積極攔查連續查獲3名毒犯還破獲1把改造手槍。警方訊後分依毒品、槍砲等罪嫌移送偵辦。
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(中時)
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