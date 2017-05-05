春季風情詩 日本迎兒童節 晴空塔、東京鐵塔飄鯉魚旗海

來到東京，肯定要和著名的地標「東京鐵塔」合照。(圖/達志影像 shutterstock)

たかひろ ふくだ（@_takajii_）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 8:17上午 PDT 張貼

もりお。（@morio.5064）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 5:12下午 PDT 張貼

偌多鯉魚旗海飄飄，今(5)日是日本兒童節，傳統家庭會在家門外高掛鯉魚旗，祝願家中孩子健康、快樂成長，如同鯉魚般的堅毅與有活力。而日本東京地標晴空塔、東京鐵塔下，以及大阪芥川櫻堤公園等地也可見鯉魚旗海，微風吹拂，猶如日本之春的風情詩，上百近千只鯉魚旗繽紛壯觀，成為春夏交際最美的日本風景。

Regalo（@regalo8888）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 6:53下午 PDT 張貼

Nobita（@bakusuinobita）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 6:00下午 PDT 張貼

►鯉魚旗海吸睛 東京鐵塔當背景

東京之春的風情詩！高333公尺的東京鐵塔，上月起到本周末7日，在正面廣場裝飾333面鯉魚旗和全長6公尺的秋刀魚旗，以藍天和紅色鐵塔作為背景，鯉魚旗隨著春風壯大遨遊，是春天拜訪東京不可錯過的景點之一。

きみパパ（@mr_kimiyuki）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 5:07下午 PDT 張貼

かさい さきな（@saaakiiinaaa）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 4:30上午 PDT 張貼

►晴空塔634只鯉魚旗 各國國旗飄揚

日本5月5日街頭四處可見鯉魚旗飄盪，淺草晴空塔依塔高634公尺掛設634只鯉魚旗，細看鯉魚旗上還有印有各國旗幟，下方也擺設多張休憩桌椅，提供民眾乘座用餐、享受東京的5月舒適陽光。

rikiensei（@rikiensei）分享的貼文 於 2017 年 5月 月 4 2:38下午 PDT 張貼

►大阪河岸千只鯉魚旗 親子愜意踏青去

除了在東京地標建築物能欣賞到鯉魚旗海，大阪芥川櫻堤公園也是熱門景點，公園河堤畔懸掛1,000只鯉魚旗，橫跨芥川，各式傳統、彩繪的鯉魚旗「活力十足」，吸引親子、情侶到此踏青，一旁還可見黃澄澄油菜花，成為春夏交際最美的日本生活風情。

(中時電子報)