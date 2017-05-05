百歲貝聿銘 中國唯一傳承15代望族
美籍華人貝聿銘被譽為「現代主義建築的最後大師」，是享譽國際的知名人物、華人之光。他在今年滿百歲了，回顧他的一生，可以說在領域內登峰造極，但很多人不知道，在其背後還有一個傳承15代的家族故事。
據貝聿銘自傳所言，貝家是在元朝末年的戰亂時代遷徙到蘇州，家族以行醫賣藥發跡，到清朝乾隆年間名列蘇州四富。貝聿銘的祖父貝哉安亦是清末的金融大亨，是上海銀行的創辦人之一，貝聿銘的父親貝祖貽更曾任曾任中華民國央行總裁，跨足政壇。
貝氏家族不光是顯貴，在當地也有好名聲，祖父貝哉安在擔任蘇州總商會會長期間募捐巨款造橋鋪路，對蘇州現代化建樹良多；父親貝祖貽在大陸淪陷時堅不投降，遠走美國也沒有拿走國家一分一毫，相對之下，與蔣家有姻親關係的孔宋家族則大肆搜刮。
貝家命運在共產黨統治下起了變化，經歷三反五反、反右運動、文化大革命，族人大都受苦受難。貝聿銘的族弟貝重威遭畫為右派份子，發配黑龍江勞改；貝聿銘的妹夫被劃為反革命份子，掙扎在生死邊緣；貝聿銘的姑丈吳同文被紅衛兵批鬥到自殺，姑姑貝娟林只得被迫掃地出門。
回顧這段歷史，也許正因為父親帶貝聿銘到美國，才讓貝氏家族能有一支血脈發揚光大，讓這個傳承了15代的大家族不至於凋零，甚至達到新的高度。而貝聿銘的下一代也很優秀，三個兒子都繼承了父親的事業：貝定中是城市規劃師，兩子貝建中與貝禮中亦是美國著名建築師。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。