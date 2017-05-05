百歲貝聿銘 中國唯一傳承15代望族

貝聿銘被稱為「現代主義建築的最後大師」享譽國際。(圖/中新社)

貝聿銘家族關係圖。(圖/微信公眾號:海那邊)

美籍華人貝聿銘被譽為「現代主義建築的最後大師」，是享譽國際的知名人物、華人之光。他在今年滿百歲了，回顧他的一生，可以說在領域內登峰造極，但很多人不知道，在其背後還有一個傳承15代的家族故事。

據貝聿銘自傳所言，貝家是在元朝末年的戰亂時代遷徙到蘇州，家族以行醫賣藥發跡，到清朝乾隆年間名列蘇州四富。貝聿銘的祖父貝哉安亦是清末的金融大亨，是上海銀行的創辦人之一，貝聿銘的父親貝祖貽更曾任曾任中華民國央行總裁，跨足政壇。

貝氏家族不光是顯貴，在當地也有好名聲，祖父貝哉安在擔任蘇州總商會會長期間募捐巨款造橋鋪路，對蘇州現代化建樹良多；父親貝祖貽在大陸淪陷時堅不投降，遠走美國也沒有拿走國家一分一毫，相對之下，與蔣家有姻親關係的孔宋家族則大肆搜刮。

貝家命運在共產黨統治下起了變化，經歷三反五反、反右運動、文化大革命，族人大都受苦受難。貝聿銘的族弟貝重威遭畫為右派份子，發配黑龍江勞改；貝聿銘的妹夫被劃為反革命份子，掙扎在生死邊緣；貝聿銘的姑丈吳同文被紅衛兵批鬥到自殺，姑姑貝娟林只得被迫掃地出門。

回顧這段歷史，也許正因為父親帶貝聿銘到美國，才讓貝氏家族能有一支血脈發揚光大，讓這個傳承了15代的大家族不至於凋零，甚至達到新的高度。而貝聿銘的下一代也很優秀，三個兒子都繼承了父親的事業：貝定中是城市規劃師，兩子貝建中與貝禮中亦是美國著名建築師。

(中時電子報)