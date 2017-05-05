買毒未吸遭逮 毒蟲哀求：可以吸一口嗎？
「好浪費，可以先讓我吸一口嗎？」市警三分局健康派出所員警日前巡邏時，在南區南平路查獲23歲黃姓毒蟲持有二級毒品安非他命1包。誇張的是，黃男對於被逮不以為意，反倒是在意才剛花1000元買到的毒品，還沒吸食就遭查獲，向警方提要求，「只想再吸一口」。
黃姓毒蟲當時因駕駛重機車安全帽環未扣，遭警方攔查，沒想到警方一查發現他有毒品前科，經詢同意後檢查其身體及物品，當場在他褲子口袋內查獲1包毛重0.61公克安非他命，讓黃男百口莫辯。
黃男供稱，是因為工作需要提振精神才染上毒癮。但是被逮後，他不是要求警方放他一馬，而是向員警哀求「再吸一口就好！」他說：「剛買的毒品還沒吸就被抓，好浪費！」讓員警聽聞後頻搖頭說：「你真是無可救藥了。」全案偵詢後依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。
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(中時)
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