持改造槍嚇阻野狗？警查獲殺傷力強空氣長槍
持改造空氣手槍，只為嚇阻野狗？嘉義縣竹崎警分局昨在竹崎鄉復金村查獲一名44歲吳姓男子持有改造空氣手槍，並向警供稱只為嚇阻野狗用，另警也意外查獲販售給吳男空氣槍的凌姓賣家，在店內竟販售能貫穿2塊以上鋁板的空氣長槍，極大的殺傷力，讓警方也嚇一跳，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送法辦。
竹崎警分局日前接獲線報，指有一名吳姓男子常拿槍械炫耀，並也常向朋友吹噓擁槍一事，讓看見的民眾相當害怕，警立即展開跟監，發現吳男經常來往高雄、嘉義，也經常帶著疑似槍枝物品到高雄一家空氣槍專賣店。
經警方蒐集相關物證後，向法院聲請搜索票，除在吳男家中起出改造空氣手槍1把、喇叭彈2盒、武士刀1把，同時也在凌姓賣家店內查獲2把殺傷力極大的空氣長槍。警方表示，經測試過後，該槍枝能打破兩塊以上鋁板，此種空氣槍經改造後最大功率能達到100焦耳以上的動能，其威力不輸以火藥為主的槍彈，還能夠貫穿人體，遭擊中的人體非死即傷，殺傷力強大，讓查緝人員也嚇一跳。
(中時)
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