嗆網友「注意腳筋」還告人 朱雪璋涉誣告遭訴
自稱朱元璋第19代孫的北市光信里長朱雪璋，去年10月獲交保後，在「光信里里長 朱雪璋」臉書粉絲頁上與多名網友大打筆戰，事後朱指控張姓網友冒其名義發文「請你注意一下你的腳筋」，向台北地檢署控告張涉嫌偽造文書、妨害名譽等。但檢察官查出，該文章是朱自己寫的，張男只是轉發文章，今早依誣告罪嫌起訴朱雪璋。
朱雪璋被控去年2月邀柔術高手「深海閻王」王毓霖在他的武館單挑比武，卻設下陷阱，撂來20多人助陣，持刀砍斷王男腳筋，被依重傷害及傷害等罪起訴，台北地院裁定朱收押200天後，去年10月16日裁定80萬交保。
但事後有網友在朱的「光信里里長 朱雪璋」臉書粉絲頁留言，要該里里民注意自己腳筋，隨即就有網友留言「請你注意一下你的腳筋，有傷就去看醫生」。
朱認為網友冒名發文，向北檢控告一名張姓網友涉嫌偽造文書、妨害名譽。但張男向檢方表示，他是轉發文章，該文章不是他寫的，檢方查出，「請你注意一下你的腳筋」一文是朱自己發文的，卻控告網友，涉嫌誣告，今早提起公訴。
(中時)
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