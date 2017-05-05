鴻海在國際大展鴻圖 港資深媒體人：唯獨蔡政府缺席了

鴻海董事長郭台銘。（資料照）

鴻海集團董事長郭台銘日前進白宮，和美國總統川普短暫會面，討論鴻海在美的投資計劃，香港資深媒體人陳競新表示，鴻海在國際和區域經濟中大展鴻圖，是台灣人的驕傲，唯獨蔡政府缺席了。

陳競新今投書《東網》，指出蔡英文最近所提出的兩岸「三新」主張，大談區域安定繁榮有利的架構，可是台灣經濟仍處在生產PC及衍伸產品，在政府與市場關係這一個重大議程上，就是未能站上前線，透過土地、優惠、融資等留住重要企業，陳競新說:「台灣百姓看著鴻海的發展，除了一份虛幻的驕傲，沒有實質的紅利。」

陳競新表示，蔡英文執政快一年了，不但經濟力扶不上，也無法扭轉低薪生態，前瞻計劃藥石亂投，新南向政策連李登輝都看不懂，不知還能給民眾什麼樣的期待。

陳競新說，新智能經濟這兩年不斷飆升，蔡英文也看到區域經濟的重要性，可是隨著大陸強權冒升，親美聯日抗中的路線已趕不上全球政經急速轉變的列車，他認為現在是該檢討的時候了。

(中時電子報)