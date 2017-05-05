「打狗霸」餐廳即日起進軍台北西區
火鍋不僅是冬天專利，住在台灣四季皆可品嘗美味料理，實在太幸福！發跡自南台灣高雄的連鎖品牌海霸王，自1972年進入火鍋市場迄今已逾40年，強調以新鮮食材入鍋，美味食物提供給消費者理念始終不變。
海霸王集團旗下全新品牌「打狗霸」正式進軍台北西區，選定觀光客人潮眾多的西門町作為首發站，憑藉近西門捷運站地利之便，搶攻過路客商機，即日起正式營運，目前有德立莊、昆明2間門店。「打狗霸」餐廳創造全新體驗，結合日料與火鍋雙重享受，店內近千坪廣闊用餐空間，裝潢融合東方古典風格加入天燈等台灣在地元素設計，日、台灣元素相互碰撞新火花，同時也是全台最大的火鍋餐廳。
「打狗霸」餐廳主打平價實惠消費方式，人人吃得起平價火鍋，「個人鍋物」售價僅238元起，內含新鮮蔬菜盤、肉盤、白飯與茶飲，吃飽又吃巧;598元吃到飽的「犇鱻焱鍋物料理」與兩款「海陸焱套餐式鍋物」，售價398、498元。店內更提供早餐火鍋料理，喜愛火鍋的消費者不可錯過。
秉持「吃好、住好、感恩擱再來」理念，餐廳食材不馬虎，以新鮮海鮮入菜，消費者每口都吃的到大海味道，提供新鮮野生食材而非養殖，日料區有野生黑鮪魚供應滿足老饕味蕾，吃得安全又安心。
(中時)
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