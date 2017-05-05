民眾質疑力勤農產背後門神林佳龍 卓冠廷否認

台中市衛生局在接獲檢舉後即到立勤農產公司稽查。(衛生局提供)

一名陳姓民眾在社群媒體爆料，向衛生機關檢舉清水區力勤農產有限公司疑涉販售逾期食品，抱怨未獲妥善處理。台中市政府衛生局表示，經查該民眾是在4月21日向衛福部提出檢舉，該局4月26日接獲不同民眾相同投訴，已在當日稽查，共查獲1萬5608.4公斤有疑慮產品，已當場封存。對於該民眾質疑廠商背後有門神，新聞局長卓冠廷也強調，市長林佳龍與該業者並無獻金或金錢往來，希望不要以訛傳訛，傳播不實訊息。

台中市衛生局表示，有民眾在今年4月21日向衛福部食藥署檢舉清水區力勤農產有限公司疑涉販售逾期食品。而市府是在4月26日也接獲不同民眾的相同投訴，遂於當日前往現場稽查。

衛生局說明，本次稽查現場發現沒有張貼任何標示的冷凍去骨豬肉1674箱(6公斤/箱)，剪掉標籤的冷凍豬腸333箱(6.8公斤/箱)，共計1萬2308.4公斤。

另外，也有場有逾期冷凍雞腿220箱(15公斤/箱，效期：2016.12.22/2017.1.5)，共3300公斤。為避免流入市面，上述三項共計1萬5608.4公斤有疑慮的產品已當場封存，不得出貨販售。

因部分有效日期標籤已無法辨識，衛生局為釐清違規情節，已依照行政程序法規定函請該公司負責人到局說明，後續將將依相關事證依法處理，絕對勿枉勿縱。

此外，台中市政府新聞局長卓冠廷也表示，對於網路上有人謠傳林市長與力勤農產公司的關係；經查，市長歷次選舉政治獻金紀錄，並無相關捐款資料，市長個人也未與該公司及負責人有任何金錢往來，希望不要以訛傳訛，傳播不實訊息。

(中時)