防制急診暴力 警到醫院教防身術
鑑於醫院急診暴力事件頻傳，市警三分局特地到中山醫藥大學附設醫院大慶院區舉辦防制急診暴力講座及簡易防身術教學，除了教導醫護人員面對醫療暴力事件的應對及流程處理外，並教授在情況危急時，如何透過簡單的防身術來制止對方，保護自身安全。
根據衛福部統計，去年通報醫療暴力案件通報案共294件，幾乎每週都會發生，另涉犯刑法件數則有82件，目前有20件判刑確定。醫院暴力類型包括：威脅恐嚇、辱罵或毆打醫護人員、毀損醫療器材或設備等，這些行為除觸犯醫療法外，更涉及刑法恐嚇、公然侮辱、傷害及毀損等罪，未來新法修正上路後，將「公然侮辱」也納入妨害醫療執行之範疇，可處3至5萬元罰鍰。
為此，三分局結合轄內中山醫學大學附設醫院大慶院區，舉辦防制急診暴力講座及簡易防身術教學，由第三分局偵查員陳臆仙、教官陳偉倫及助教教導醫護人員面對醫療暴力事件的應對及流程處理，課程包含：醫療動線、檢測監視器位置、警民連線啟動機制，及加強訓練所僱用保全，並且在情況危急時如何透過簡單的防身術先行壓制對方。
三分局也呼籲就醫民眾，應相信專業並多理性溝通，勿因一時情緒失控造成無可彌補的傷害外，也吃上官司；為有效遏止醫療暴力，警方已在轄區各醫院設置巡邏箱，並加強警力巡邏，保障第一線醫護人身安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。