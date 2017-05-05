防制急診暴力 警到醫院教防身術

警方教導醫護人員，透過啟動警民連線機制、簡單防身術來保護自身安全。（馬瑞君翻攝）

鑑於醫院急診暴力事件頻傳，市警三分局特地到中山醫藥大學附設醫院大慶院區舉辦防制急診暴力講座及簡易防身術教學，除了教導醫護人員面對醫療暴力事件的應對及流程處理外，並教授在情況危急時，如何透過簡單的防身術來制止對方，保護自身安全。

根據衛福部統計，去年通報醫療暴力案件通報案共294件，幾乎每週都會發生，另涉犯刑法件數則有82件，目前有20件判刑確定。醫院暴力類型包括：威脅恐嚇、辱罵或毆打醫護人員、毀損醫療器材或設備等，這些行為除觸犯醫療法外，更涉及刑法恐嚇、公然侮辱、傷害及毀損等罪，未來新法修正上路後，將「公然侮辱」也納入妨害醫療執行之範疇，可處3至5萬元罰鍰。

為此，三分局結合轄內中山醫學大學附設醫院大慶院區，舉辦防制急診暴力講座及簡易防身術教學，由第三分局偵查員陳臆仙、教官陳偉倫及助教教導醫護人員面對醫療暴力事件的應對及流程處理，課程包含：醫療動線、檢測監視器位置、警民連線啟動機制，及加強訓練所僱用保全，並且在情況危急時如何透過簡單的防身術先行壓制對方。

三分局也呼籲就醫民眾，應相信專業並多理性溝通，勿因一時情緒失控造成無可彌補的傷害外，也吃上官司；為有效遏止醫療暴力，警方已在轄區各醫院設置巡邏箱，並加強警力巡邏，保障第一線醫護人身安全。

(中時)