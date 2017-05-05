MLB》胡智為0.2局失1分 光芒擊敗馬林魚

胡智為5日後援登板，控球狀況不佳投0.2局失1分。(美聯社)

效力光芒的台灣小將胡智為日前被下放3A，因右投E.拉米瑞茲(Erasmo Ramirez)請陪產假3天，讓他獲機會重返大聯盟，並隨即於5日光芒對馬林魚一役，球隊5比0領先時登板守成，投0.2局，被迪戈登(Dee Gordon)安打狙擊失1分後退場，最快球速飆到96英里(約154公里)，終場光芒以5比1奪勝。

胡智為上月25日對金鶯中繼1局無失分後，未再獲上場機會，日前才被下放3A，沒想到不到48小時，就又獲重返大聯盟的機會。此役光芒前8局一路力壓魚軍，5分領先的情況，9上將把守最後一關的任務交到胡智為手中。

胡智為或許是許久未登板，一開始就連投4顆壞球保送波爾(Justin Bour)，接著面對瑞爾謬托(J.T. Realmuto)，他雖製造滾地球，孰料，三壘手羅伯生(Daniel Robertson)卻發生接球失誤，讓胡智為陷無人出局、一二壘有人危機。

歷經2名打者後，胡智為控球總算回神，面對狄崔(Derek Dietrich)很快取得2好1壞球數領先，並讓他打出投手前滾地球，雖跑者進占到二三壘，但也抓到第1個出局數。胡智為眼看就要失分，沒想到黑契瓦瑞亞(Adeiny Hechavarria)竟在2好2壞時偷點失敗，奉送胡智為第2個出局數。

然而，胡智為將守成時，卻沒躲過迪戈登這關，1好2壞時一記偏出好球帶外側的速球，被他擊成左外野滾地安打失1分。隨後光芒推柯隆米(Alex Colome)接替胡智為，成功鎖住魚軍攻勢，未讓胡智為再失血。總計胡智為投0.2局被打1安失1分，另有1保送、1三振，面對5名打者，4度壞球走在前，控球狀況不若初登板時優異。

(中時電子報)