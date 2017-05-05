「韓亞航空」總部大公開 櫻花林美不勝收
「韓亞航空／Asiana Airlines」創立於1988年，迄今走過29個年頭，與大韓航空同為韓國主流航空公司，旗下83架飛機服役中，航線遍布全球23個國家、65個城市。
韓亞總部鄰近金浦國際機場，約10~15分鐘車程，隨車隊緩緩駛入總部，兩旁盛開櫻花迎接遠道而來貴客，園區腹地廣闊栽植超過430棵櫻花樹，總面積2150坪，櫻花樹自1997年移植至此已20年。草地上貼心設置休憩桌椅，來此享受和煦陽光，搭配微微涼風吹落櫻花，有置身度假區錯覺。
總部課程完整，協助新舊空服員進行訓練，項目包括飛機安全、機內廣播、化妝及機上餐飲服務等。其中以「葡萄酒品酒」課程最為特殊，館內設有品酒教室，學習基礎葡萄酒品酒知識，藉由自我充實與提升專業知識，讓空服員成為更專業的第一線服務人員。
園區博物館展示韓亞航空歷年制服與創辦人銅像，來此品味歷史足跡。韓亞航空「模擬機艙」設施，學員們身著制服，當機艙警報響起有條不紊協助旅客疏散，降低損失，這需要長時間練習及對自我工作的尊重，每年韓亞空服員進行為期約87天，504小時專業訓練，確保航程順利。
(中時)
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