當煎茶遇上焙茶，完美比例「黑松茶˳尋味」

茶飲「黑松茶˳尋味」加入焙茶與煎茶2種茶葉製作，即日起各便利超商、量販通路上架販售，建議售價25元／單罐。（徐力剛攝）

「黑松茶˳尋味」嚴選日本茶葉製作，無糖不添加人工香料，帶給消費者全新飲品體驗。（徐力剛攝）

日本茶推廣專家何杏文、楊丞琳與黑松公司董事長張斌堂（依序由左至右）為「黑松茶˳尋味」上市拉開序幕。（徐力剛攝）

隨著初夏來臨，飲品市場百家爭鳴，黑松推出全新飲品「黑松茶˳尋味」，搶攻夏天飲料市場大餅。

新品「黑松茶˳尋味」精選100%日本茶葉製作，將茶葉放入「多功能萃取機」，以溫差萃取法提煉茶葉精華，混合高溫焙茶香氣與低溫煎茶清甜口感，為台灣首款雙茶葉瓶裝茶，即日起各便利超商、量販通路上架販售。

日本茶推廣專家何杏文表示，黑松製作「黑松茶˳尋味」十分用心，更派員赴日本茶廠了解茶葉特性與參訪，日式「煎茶」以70~80度C熱水沖泡風味最佳，茶葉富含豐富胺基酸，入口滑順不膩口;水溫90~95度沖茶最能體現「焙茶」風味，焙茶製作經慢火烘製，去除多餘茶葉水分，更大限度釋放茶香。

此次黑松大手筆請來影歌雙棲楊丞琳擔任「黑松茶˳尋味」代言人，在廣告片中愛茶成癡豐臣秀吉與不喝茶的冰島人因茶尋味特有茶香與甘甜感動，茶葉多層次香氣、口感與多變風格的楊丞琳如出一轍。

(中時)