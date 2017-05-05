報導懷德公司開賭場吸金？新新聞主編遭起訴
《新新聞》2014年報導「懷德賭場沒蓋 先出老千？」，質疑要在馬祖蓋賭場的台灣懷德聯合開發公司詐騙吸金，台灣懷德公司控告《新新聞》總編輯林瑩秋、資深主編李彥謀、爆料者懷德前副總裁李如易3人涉妨害名譽，台北地檢署認為報導未善盡查證義務，今(5日)早起訴李彥謀，另林瑩秋、李如易2人不起訴。
2012年7月馬祖居民公投通過設置博弈渡假村，《新新聞》2014年2月以「懷德賭場沒蓋 先出老千？」為標題，報導台灣懷德聯合開發公司在馬祖開發賭場的情形，質疑「懷德公司不僅可能是詐騙公司，還是吸金集團」，並報導懷德向營建業遊說收取簽約金等事宜。
台灣懷德認為報導不實，控告《新新聞》總編輯林瑩秋、資深主編李彥謀、爆料者懷德前副總裁李如易3人涉嫌妨害名譽。
北檢偵辦期間，曾經2度不起訴3人，但懷德公司不滿，向高檢署聲請再議，發回北檢重查。這次檢察官調查後，認為《新新聞》報導內容未善盡調查的責任，有誹謗的故意，今依法起訴撰文者李彥謀，另林瑩秋、李如易2人仍不起訴。
(中時)
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