南投縣議員簡峻庭被毆 警方移送二人
南投縣議員簡峻庭4日上午參加公祭，遭到兩名男子徒手毆打，造成鼻梁、嘴部出血，肋骨一根斷裂，警方獲報後將涉案兩名男子逮捕到案，先以傷害罪移送南投地檢署偵辦。
警方指出，被害人宣稱與農會選舉有關，草屯警方昨晚進行擴大臨檢業務，在市區八大營業場所清查相關涉案人，查獲違反社會秩序維護法3件4人，先前並配合檢調查處違法買票行動三波，共帶案25人，9人坦承賄選，均依法移送在案。
警方表示，從農會選舉前後，警方執法態度立場不變，凡有暴力介入，都將強力執法，證據到哪裡就辦到那裡，也將加強議員居所及人身安全維護，防範暴力行為發生。
(中時)
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