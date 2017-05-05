黑人正能量挽回性命 粉絲轉念：沒有資格尋死

陳建州私下致力公益不遺餘力。(圖/本報系資料照)

「黑人」陳建州節目上雖不計形象搞笑，不過私下致力公益不遺餘力，昨天他在臉書公開粉絲私訊內容，只見該粉絲感謝黑人傳遞的正能量，讓想輕生的她決定再給自己一次機會，對於自己無意間挽救一條性命，也讓陳建州直呼是「最棒的生日禮物」。

陳建州臉書全文。(圖/陳建州臉書)

該名粉絲自曝是位單親媽媽，小時候由於父親吃牢飯，自己須獨自扶養兩個妹妹，因此讓她更渴望來自家庭的關愛，18歲那年生了小孩，但感情並不順遂情況下，也讓她尋覓第二段感情依靠，未料卻為此欠下許多債務，尤其高利貸放話要傷害家人和小孩時，讓她對人生感到絕望，甚至浮現想從十樓跳下去的念頭，但在看到黑人發起拍攝的公益紀錄片「LOVE LIFE」後，才意識到影片主角渴望活下去的意志，反觀自己卻想草草結束生命，更意會到自己根本沒資格赴死，才就此打消輕生的念頭。

雖然目前仍是身心俱疲，與孩子也暫時分隔兩地，但這名粉絲仍感謝黑人傳遞的正能量，因為有時無間的一句話或影片，確實能讓一個人轉念，文末也再度感謝黑人為這社會默默付出，對此黑人也發文表示單純表達祝福及體悟，更宣稱是「最棒的生日禮物」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

※自殺警語

(中時電子報)