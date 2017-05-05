選總統郭台銘勝蔡英文？柯Ｐ：投票那天民調高就好

《時報周刊》最新民調顯示，若明天是總統大選，鴻海集團董事長郭台銘將拿下35.7%支持度，勝過現任總統蔡英文24.2%。台北市長柯文早上出席台北關季觀光博覽會活動後，對此受訪表示：「投票那一天民調高就好。」

蔡英文就職周年前夕，多項民調均指向蔡的滿意度持續下跌；根據《時報周刊》民調顯示，當民眾被問到「如果明天是總統大選，民進黨推出蔡英文，泛藍推出郭台銘，請問您會把票投給誰？」投蔡英文者為24.2％、郭台銘為35.7％、22.5％沒有表態，雙方差距為11.5％。

媒體問柯文哲怎麼看待這份新數據？柯文哲說，選舉是三年後的事。他表示，想起大學的好朋友眼科老闆（眼科醫師林丕容）曾講過，每次考試都考前不會、考後不會，只有考試的當天時候會。所以老實講，「投票前民調高都沒有用，投票那一天民調高就好。」

媒體追問，那怎麼看郭台銘現在似乎變成藍營共主，代表泛藍整合？柯文哲說，還是那句話，「投票那一天投票率高才有用！」

(中時)